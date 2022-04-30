Залужный о замене советского вооружения натовским: Быстрее начнем – быстрее закончим

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный констатировал, что Украина должна отказаться от советского оружия и переходить на натовские образцы, и чем быстрее начать этот процесс, тем быстрее он завершится. Об этом он сказал в ходе сегодняшнего разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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"Мы обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных Сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на натовские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим", – написал Залужный.

По словам Залужного, сегодняшний разговор с Милли дал возможность снова сверить часы по поставкам вооружения, боеприпасов и техники. Главком ВСУ подчеркнул, что формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленного оружия находятся под строгим контролем.

Также Залужный проинформировал Милли о тяжелой ситуации на востоке, в частности, на Изюмском и Северодонецком направлениях, где оккупанты сосредоточили максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки. При всей сложности ситуации ВСУ обеспечивают оборону и удерживают занятые рубежи, отметил главком.

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Оксана Житнюк

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