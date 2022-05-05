Россия потеряла контроль над несколькими населенными пунктами на юге: сводка Генштаба ВСУ

Российская армия утратила контроль над несколькими населенными пунктами на админгранице Николаевской и Херсонской областей, возобновила наступление на завод Азовсталь в Мариуполе и пытается полностью захватить Донбасс. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

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Враг продолжает наступление на востоке, чтобы установить контроль над Луганской и Донецкой областями, удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом. РФ провоцирует напряженность в оккупированном Приднестровье, пытается улучшить тактическое положение войск и пополнить запасы.

Ситуация по направлениям:

Южнобугское

Активного наступления врага не было, РФ наносила ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и инфраструктуре. Благодаря успешным действиям украинских сил враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на админгранице Херсонской и Николаевской областей.

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Донецкое и Таврическое

РФ делает обстрелы по всей линии столкновения, бьет авиацией, чтобы сковать украинские войска. Защитники Украины отбили 11 атак за сутки. На Лиманском, Северодонецком, Попаснянском направлениях РФ безуспешно наступает, на Аввдеевском и Кураховском – обстреливает украинские позиции.

В Мариуполе армия РФ при поддержке авиации возобновила наступление, чтобы взять под контроль завод Азовсталь, где обороняются защитники Украины.

По данным ГШ, после отведения в район восстановления отказалась участвовать в боевых действия часть военных 38 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии Восточного военного округа РФ. Подразделение понесло значительные потери личного состава, находится вблизи украинско-российской границы и ждет перемещения в РФ.

Также боевики 2 армейского корпуса 8 общевойсковой армии РФ, которые находятся в районе Сватово и укомплектованы местными жителями, имеют низкое морально-психологическое состояние, проблемы с вооружением. Они не готовы к выполнению заданий.

Слобожанское

Враг обстреливает Харьков, проводит разведку позиций сил обороны Украины. В районе Изюма – продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

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Марк Сировой

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