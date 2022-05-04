До 300 боеспособных военных РФ и просроченные боеприпасы – ГУР о ситуации в Приднестровье
Украинская разведка заявила, что россияне искусственно нагнетают ситуацию в Приднестровье из-за отсутствия успехов в войне против Украины. При этом реальная боеспособность и численность группировки российских войск в Приднестровье вызывает сомнения.
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ГУР Минобороны заявило, что россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины и для распыления сил украинской армии.
По оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения оперативной группы российских войск Приднестровье не превышает 300 человек. Их задача – охранять склады боеприпасов в Колбасной.
Также ГУР сообщает, что более половины всех находящихся на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7000-8000 тонн исправны и могут быть использованы.
С техникой тоже проблемы: около двух третей всей боевой техники полностью или частично не боеспособна, также нет материальных средств и производственных мощностей для ремонта и восстановления.
В ГУР считают, что потенциально Приднестровье может быть использовано РФ как плацдарм для поставок и для развертывания российской группировки в Молдове, но это возможно только в случае создания сухопутного коридора с РФ через территорию южных областей Украины.
- 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь Юг Украины и выйти на Приднестровье.
- После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.
- 1 мая The Times написала, что Кремль принял решение о нападении на Молдову.
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