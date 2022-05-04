До 300 боеспособных военных РФ и просроченные боеприпасы – ГУР о ситуации в Приднестровье

Украинская разведка заявила, что россияне искусственно нагнетают ситуацию в Приднестровье из-за отсутствия успехов в войне против Украины. При этом реальная боеспособность и численность группировки российских войск в Приднестровье вызывает сомнения.

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ГУР Минобороны заявило, что россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины и для распыления сил украинской армии.

По оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения оперативной группы российских войск Приднестровье не превышает 300 человек. Их задача – охранять склады боеприпасов в Колбасной.

Также ГУР сообщает, что более половины всех находящихся на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7000-8000 тонн исправны и могут быть использованы.

С техникой тоже проблемы: около двух третей всей боевой техники полностью или частично не боеспособна, также нет материальных средств и производственных мощностей для ремонта и восстановления.

В ГУР считают, что потенциально Приднестровье может быть использовано РФ как плацдарм для поставок и для развертывания российской группировки в Молдове, но это возможно только в случае создания сухопутного коридора с РФ через территорию южных областей Украины.

22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь Юг Украины и выйти на Приднестровье.

После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.

1 мая The Times написала, что Кремль принял решение о нападении на Молдову.

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Оксана Житнюк

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