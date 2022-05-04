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До 300 боеспособных военных РФ и просроченные боеприпасы – ГУР о ситуации в Приднестровье

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04.05.2022, 14:03
До 300 боеспособных военных РФ и просроченные боеприпасы – ГУР о ситуации в Приднестровье - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Украинская разведка заявила, что россияне искусственно нагнетают ситуацию в Приднестровье из-за отсутствия успехов в войне против Украины. При этом реальная боеспособность и численность группировки российских войск в Приднестровье вызывает сомнения.

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ГУР Минобороны заявило, что россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины и для распыления сил украинской армии.

По оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения оперативной группы российских войск Приднестровье не превышает 300 человек. Их задача – охранять склады боеприпасов в Колбасной.

Также ГУР сообщает, что более половины всех находящихся на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7000-8000 тонн исправны и могут быть использованы.

С техникой тоже проблемы: около двух третей всей боевой техники полностью или частично не боеспособна, также нет материальных средств и производственных мощностей для ремонта и восстановления.

В ГУР считают, что потенциально Приднестровье может быть использовано РФ как плацдарм для поставок и для развертывания российской группировки в Молдове, но это возможно только в случае создания сухопутного коридора с РФ через территорию южных областей Украины.

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Оксана Житнюк
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гур Молдова приднестровье
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