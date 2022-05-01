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Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 23:08
Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times - Фото
Фото: EPA

Россия попытается открыть новый фронт против Украины – молдовский. Об этом со ссылкой на украинские военные источники пишет британская газета The Times.

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По словам одного из собеседников издания, существует ряд свидетельств о том, что Россия в ближайшее время нападет на Молдову, армия которой состоит всего из 3250 военных. В таком случае Одесса окажется под угрозой нападения с запада.

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. Судьба Молдовы имеет решающее значение для нас. Если россияне начнут захват, мы станем более уязвимыми в военном плане", – цитирует The Times своего собеседника.

Издание пишет, что Россия может запустить в Молдове "донбасский сценарий", попытавшись присоединить Приднестровье к России.

Операцию якобы готовят к 9 мая, когда Владимир Путин объявит о признании Россией независимости Приднестровья.

Действия России будут сопровождаться массовыми беспорядками в Кишиневе, говорится в публикации, и попыткой высадки воздушного десанта на самолетах Ил-76 и вертолетах из оккупированного Крыма.

Такой сценарий не подтверждается западными разведками, отмечает издание. Украинская противовоздушная оборона может сбить тихоходные транспортные самолеты с десантниками, а для поддержки подразделений в Приднестровье нужно пробить сухопутный коридор через Николаевскую и Одесскую области.

  • 25 апреля в здании так называемого министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья в Тирасполе произошло несколько взрывов. По данным "МВД ПМР", выстрелы были произведены из РПГ. По информации ГУР, эти взрывы являлись провокацией ФСБ РФ с целью нагнетания панических и антиукраинских настроений.
  • Несколько стран призвали своих граждан покинуть Приднестровье в Молдове.
Андрей Водяный
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Россия Молдова приднестровье
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