UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Уже несколько стран призвали своих граждан покинуть Приднестровье в Молдове

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 01:11
Уже несколько стран призвали своих граждан покинуть Приднестровье в Молдове - Фото
Майя Санду (Скриншот видео)

Ряд стран рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок, а также покинуть регион Молдовы Приднестровье.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

28 апреля изменили свои рекомендации о посещении Молдовы Болгария и Израиль – болгарам советуют уехать из страны, израильтянам – пока покинуть регион Приднестровье.

"Учитывая ухудшающуюся ситуацию в Молдове и вокруг нее, мы призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в эту страну. Мы призываем болгарских граждан, находящихся на территории Республики Молдова, принять меры и покинуть страну имеющимися сейчас средствами", – говорится в сообщении МИД Болгарии.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и в связи с тем, что возможности Министерства иностранных дел по оказанию помощи, проживающим там гражданам Израиля, ограничены, настоятельно рекомендуется покинуть Приднестровье как можно скорее", – сообщает МИД Израиля. 

Ранее рекомендации своим гражданам немедленно покинуть территорию Приднестровья и воздержаться от поездок туда дали США, Германия, Великобритания, Франция и Канада – в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

  • Перед началом войны в Украине власти западных стран также настоятельно рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть страну. В начале февраля началась массовая эвакуация посольств. Первыми уехали дипломаты США. Россия вторглась в Украину 24 февраля.
  • 22 апреля МИД Молдовы вызвало посла России из-за заявления российского генерала о том, что одной из целей войны в Украине является "выход на Приднестровье".
  • 25 апреля в здании так называемого Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья в Тирасполе произошло несколько взрывов. По предварительным данным "МВД ПМР", выстрелы были произведены из РПГ. По информации ГУР, эти взрывы были провокацией ФСБ РФ с целью нагнетания панических и антиукраинских настроений.
  • 26 апреля президент Молдовы Майя Санду в связи со взрывами в оккупированном Тирасполе созвала Высший совет безопасности страны.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
эвакуация Молдова
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 