Уже несколько стран призвали своих граждан покинуть Приднестровье в Молдове

Ряд стран рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок, а также покинуть регион Молдовы Приднестровье.

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28 апреля изменили свои рекомендации о посещении Молдовы Болгария и Израиль – болгарам советуют уехать из страны, израильтянам – пока покинуть регион Приднестровье.

"Учитывая ухудшающуюся ситуацию в Молдове и вокруг нее, мы призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в эту страну. Мы призываем болгарских граждан, находящихся на территории Республики Молдова, принять меры и покинуть страну имеющимися сейчас средствами", – говорится в сообщении МИД Болгарии.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и в связи с тем, что возможности Министерства иностранных дел по оказанию помощи, проживающим там гражданам Израиля, ограничены, настоятельно рекомендуется покинуть Приднестровье как можно скорее", – сообщает МИД Израиля.

Ранее рекомендации своим гражданам немедленно покинуть территорию Приднестровья и воздержаться от поездок туда дали США, Германия, Великобритания, Франция и Канада – в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

Перед началом войны в Украине власти западных стран также настоятельно рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть страну. В начале февраля началась массовая эвакуация посольств. Первыми уехали дипломаты США. Россия вторглась в Украину 24 февраля.

22 апреля МИД Молдовы вызвало посла России из-за заявления российского генерала о том, что одной из целей войны в Украине является "выход на Приднестровье".

25 апреля в здании так называемого Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья в Тирасполе произошло несколько взрывов. По предварительным данным "МВД ПМР", выстрелы были произведены из РПГ. По информации ГУР, эти взрывы были провокацией ФСБ РФ с целью нагнетания панических и антиукраинских настроений.

26 апреля президент Молдовы Майя Санду в связи со взрывами в оккупированном Тирасполе созвала Высший совет безопасности страны.

Наталия Медведева

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