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Молдова встревожилась из-за слов российского генерала о "выходе на Приднестровье"

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 02:59
Молдова встревожилась из-за слов российского генерала о
Фото: EPA

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы в пятницу вызвало посла России Олега Васнецова из-за слов российского генерала о том, что одной из целей войны в Украине является "выход на Приднестровье". Об этом сообщается на сайте МИД Молдовы.

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Послу сообщили, что Молдова "глубоко озабочена" словами командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева.

"МИД считает эти заявления необоснованными и противоречащими позиции Российской Федерации по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны", – говорится в сообщении.

Кроме того, Васнецову напомнили, что Молдова является нейтральной страной.
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Это второй вызов посла России в МИД Молдовы за последнюю неделю. 20 апреля ему пришлось объяснять слова пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, которая пообещала "болезненный ответ" на решение Молдовы запретить использование символов Z, V и черно-оранжевой георгиевской ленты.

  • 22 апреля российский генерал Миннекаев назвал цель "второго этапа" войны против Украины: Россия хочет полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, обеспечив себе сухопутный коридор в Крым и далее в Приднестровье.
  • "Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснений русскоговорящего населения", – сказал генерал.
Андрей Водяный
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Молдова Россия приднестровье
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