Приднестровье не является угрозой, но это фактор дестабилизации в регионе – Буданов
Ситуация в Приднестровье не несет угрозу для Украины, но может дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом заявил в интервью НВ глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
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"Большой угрозой не является. Но это фактор дестабилизации во всем регионе: для Румынии, для Молдовы и для нас", – подчеркнул он.
По словам Буданова, для России территория Приднестровья является проблемой, поскольку с ней нет подхода из-за границ Украины и Молдовы.
"Те подразделения, которые находятся в Приднестровье – это и есть вся их сила, а их примерно 1300 человек. Это русские официальные войска в этом регионе. Большей частью они охраняют склады в населенном пункте Колбасное. Меньшей – радиоцентр в поселке Маяк, и стоят в Тирасполе", – сказал Буданов.
- 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.
- После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.
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