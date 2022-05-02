Приднестровье не является угрозой, но это фактор дестабилизации в регионе – Буданов

Ситуация в Приднестровье не несет угрозу для Украины, но может дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом заявил в интервью НВ глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

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"Большой угрозой не является. Но это фактор дестабилизации во всем регионе: для Румынии, для Молдовы и для нас", – подчеркнул он.

По словам Буданова, для России территория Приднестровья является проблемой, поскольку с ней нет подхода из-за границ Украины и Молдовы.

"Те подразделения, которые находятся в Приднестровье – это и есть вся их сила, а их примерно 1300 человек. Это русские официальные войска в этом регионе. Большей частью они охраняют склады в населенном пункте Колбасное. Меньшей – радиоцентр в поселке Маяк, и стоят в Тирасполе", – сказал Буданов.

22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.

После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.

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Яна Катасонова

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