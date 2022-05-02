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Приднестровье не является угрозой, но это фактор дестабилизации в регионе – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 21:57
Приднестровье не является угрозой, но это фактор дестабилизации в регионе – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (скриншот видео Bihus.Info/YouTube)

Ситуация в Приднестровье не несет угрозу для Украины, но может дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом заявил в интервью НВ глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

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"Большой угрозой не является. Но это фактор дестабилизации во всем регионе: для Румынии, для Молдовы и для нас", – подчеркнул он.

По словам Буданова, для России территория Приднестровья является проблемой, поскольку с ней нет подхода из-за границ Украины и Молдовы.

"Те подразделения, которые находятся в Приднестровье – это и есть вся их сила, а их примерно 1300 человек. Это русские официальные войска в этом регионе. Большей частью они охраняют склады в населенном пункте Колбасное. Меньшей – радиоцентр в поселке Маяк, и стоят в Тирасполе", – сказал Буданов.

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Яна Катасонова
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приднестровье Кирилл Буданов
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