"Задумали какую-то пакость". Арестович объяснил интенсивные ракетные удары РФ по Украине

Россия второй день подряд наносит интенсивные ракетные удары по инфраструктуре Украины – это может означать, что страна-агрессор готовит какую-то масштабную атаку на фронте. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 4 мая.

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Советник главы ОП подчеркнул, что массированные ракетные удары, которые российские оккупанты второй день подряд наносят по Украине, нацелены на объекты стратегической инфраструктуры.

"Это явное усиление попыток воздействия на инфраструктуру, и в первую очередь на электростанции, которые позволяют организовывать железнодорожное движение", – сказал он.

По словам Арестовича, россияне видят реальную угрозу в поставках оружия с Запада и очень активно пытаются их сорвать.

"По всей науке наиболее интенсивный огонь непосредственно перед атакой бывает. Вполне возможно, что задумали какую-то пакость, и пытаются там где-то, что-то какие-то силы сконцентрировать и куда-то там кинуть", – сказал он.

По мнению советника главы ОП, активность российских ракетных обстрелов может означать, что они попытаются в очередной раз усилить вторую фазу своего наступления в Украине – на востоке и на юге.

"Потому что удары по инфраструктуре причем стратегического масштаба означают только попытку сделать что-то большое и гадкое", – сказал Арестович.

Вечером 3 мая российские стратегические бомбардировщики из Каспийского региона нанесли ракетный удар по всей территории Украины. Было выпущено около 18 крылатых ракет.

Вечером 4 мая российские оккупанты снова обстреляли ракетами украинские города.

Наталия Медведева

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