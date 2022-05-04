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Оккупанты снова бьют ракетами по украинским городам

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 20:24

Российские оккупанты снова обстреливают ракетами украинские города.

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Мэр Днепра Борис Филатов сообщил об обстреле города.

"Обстрел прямо по центру Днепра. Из укрытий не выходим! Ждем официальной информации от военной администрации", – написал он.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что работает ПВО, и также призвал всех оставаться в укрытиях.

дополняется

Вадим Ребрина
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