Оккупанты снова бьют ракетами по украинским городам

Российские оккупанты снова обстреливают ракетами украинские города.

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Мэр Днепра Борис Филатов сообщил об обстреле города.

"Обстрел прямо по центру Днепра. Из укрытий не выходим! Ждем официальной информации от военной администрации", – написал он.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что работает ПВО, и также призвал всех оставаться в укрытиях.

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Вадим Ребрина

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