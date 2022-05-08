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Войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 07:29
Войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность – Генштаб ВСУ - Фото
Российский военный (фото - ЕРА)

Армия РФ пытается замедлить продвижение украинских сил к границе под Харьковом, привела в полную боевую готовность войска в оккупированном Приднестровье, может бить ракетами из Беларуси. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Цели РФ не изменились – полный контроль над Донецкой, Луганской, Херсонской областями, удержание сухопутного коридора во временно оккупированный Крым. По направлениям ситуация выглядит так:

Юг

В Приднестровье вооруженные формирования и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности "полная".

На Южнобугском и Таврическом направлениях оккупанты при поддержке авиации бьют по военным и гражданским объектам, проводят перегруппировку и усиление подразделений, наращивают оружие и обеспечение. На Криворожском – РФ пыталась выявить украинские позиции беспилотником "Орлан-10".

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Слобожанское

РФ бросила основные усилия, чтобы не допустить дальнейшего продвижение украинских войск в сторону границы на север и северо-восток от Харькова. Враг обстреливал из артиллерии Прудянку, Слатино, Циркуны, в районе Козачей Лопани проводил инженерное оборудование позиций.

На Изюмском направлении враг бросил основные силы для подготовки продолжения наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. С территории РФ переброшены две дополнительные батальонно-тактические группы (одна БТГр – от 600 до 1000 человек).

Донецкое

Враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком, Авдеевском направления. На Кураховском – при поддержке артиллерии пытается возобновить наступление в направлении Новомихайловки. На Лиманском – захватил северную часть Шандриголового.

На Мариупольском – продолжает блокаду и штурмовые действия на заводе Азовсталь.

Север

Без значительных изменений, остается угроза нанесения авиационных и ракетных ударов со стороны Беларуси.

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Марк Сировой
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ВСУ Харьков приднестровье армия рф генштаб боевая готовность войска россии
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