В оккупированном Приднестровье снова заявляют о взрывах – СМИ
07.05.2022, 13:07
Эксперт работает на месте взрыва (Фото - т.наз. "МВД Приднестровья")
В ночь на 7 мая в оккупированном Приднестровье были слышны несколько взрывов, сообщает местная пресса.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Жители села Воронково оккупированного Рыбницкого района Молдовы сообщили, что слышали ночью четыре взрыва, а над расположенной возле Воронкова воинской частью летали как минимум два дрона.
Позже появилась информация, что два взрывные устройства были сброшены предположительно с дрона примерно в 21.40, и еще два – через час. Пострадавших от взрывов не было.
Сообщается, что глубина воронок от взрывов составляет примерно 1 метр, диаметр – около 25 сантиметров.
СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, на которой находятся российские войска. ПМР не признана государством ни одной из стран ООН, даже самой РФ.
- Генштаб ВСУ с начала апреля не исключает наступления РФ из Приднестровья, оккупанты готовят там аэродром и пытаются вербовать наемников.
- 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье. Молдова встревожилась этим заявлением и вызвала в МИД посла РФ.
- За последние несколько дней апреля в Приднестровье произошло несколько взрывов. ГУР заявило, что это российские провокации, МИД – что Приднестровье отчаянно пытаются втянуть в войну против Украины.
- 1 мая ГУР заявлял, что Россия готовит провокации на майские праздники в оккупированном Приднестровье.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии