В оккупированном Приднестровье снова заявляют о взрывах – СМИ

В ночь на 7 мая в оккупированном Приднестровье были слышны несколько взрывов, сообщает местная пресса.

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Жители села Воронково оккупированного Рыбницкого района Молдовы сообщили, что слышали ночью четыре взрыва, а над расположенной возле Воронкова воинской частью летали как минимум два дрона.

Позже появилась информация, что два взрывные устройства были сброшены предположительно с дрона примерно в 21.40, и еще два – через час. Пострадавших от взрывов не было.

Сообщается, что глубина воронок от взрывов составляет примерно 1 метр, диаметр – около 25 сантиметров.

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, на которой находятся российские войска. ПМР не признана государством ни одной из стран ООН, даже самой РФ.