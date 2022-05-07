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В оккупированном Приднестровье снова заявляют о взрывах – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 13:07
В оккупированном Приднестровье снова заявляют о взрывах – СМИ - Фото
Эксперт работает на месте взрыва (Фото - т.наз. "МВД Приднестровья")

В ночь на 7 мая в оккупированном Приднестровье были слышны несколько взрывов, сообщает местная пресса.

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Жители села Воронково оккупированного Рыбницкого района Молдовы сообщили, что  слышали ночью четыре взрыва, а над расположенной возле Воронкова воинской частью летали как минимум два дрона. 

Позже появилась информация, что два взрывные устройства были сброшены предположительно с дрона примерно в 21.40, и еще два – через час. Пострадавших от взрывов не было.

Сообщается, что глубина воронок от взрывов составляет примерно 1 метр, диаметр – около 25 сантиметров.

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, на которой находятся российские войска. ПМР не признана государством ни одной из стран ООН, даже самой РФ.
Сергей Бережной
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провокации Молдова приднестровье
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