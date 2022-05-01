Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники для войны с Украиной – ГУР
Россия готовит провокации на майские праздники в оккупированном Приднестровье для войны с Украиной и, возможно, "легализации" оккупации части Молдовы. Об этом сообщает Главное управление разведки.
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Отмечается, что Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной. Там напечатали большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая 2022 года. Главный материал газеты – якобы обращение местных жителей к российскому диктатору Владимиру Путину.
В тексте есть просьба "привлечь вооруженные силы ПМР к действиям армии РФ". Для этого на территории самой РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев в "армию Приднестровья".
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Таким образом Кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут совершать провокации с Приднестровья, говорят в разведке.
Также в газете есть ряд пропагандистских материалов:
– О "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая стариков женщин и детей". ГУР считает, что Москва готовит ряд актов запугивания населения Приднестровья, чтобы "возложить вину на Украину и коллективный Запад";
– Есть кремлевские штампы о якобы "неизбежности большой войны" для приднестровцев, поскольку Украина и НАТО "вынесли приговор" и "согласовали действия с Кишиневом и Бухарестом";
– Есть призывы иностранных граждан вступать в "армию Приднестровья" в "мобилизационных пунктах" в оккупированных районах Донбасса, Абхазии и Сирии.
В ГУР говорят, что такими действиями РФ может готовить плацдарм агрессии против Украины и подспорье для "официальной оккупации" части Молдовы.
- Генштаб ВСУ с начала апреля не исключает наступления РФ из Приднестровья, оккупанты готовят там аэродром и пытаются вербовать наемников.
- 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье. Молдова встревожилась этим заявлением и вызвала в МИД посла РФ.
- За последние несколько дней в Приднестровье произошло несколько взрывов. ГУР заявило, что это российские провокации, МИД – что Приднестровье отчаянно пытаются втянуть в войну против Украины.
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