Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники для войны с Украиной – ГУР

Россия готовит провокации на майские праздники в оккупированном Приднестровье для войны с Украиной и, возможно, "легализации" оккупации части Молдовы. Об этом сообщает Главное управление разведки.

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Отмечается, что Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной. Там напечатали большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая 2022 года. Главный материал газеты – якобы обращение местных жителей к российскому диктатору Владимиру Путину.

В тексте есть просьба "привлечь вооруженные силы ПМР к действиям армии РФ". Для этого на территории самой РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев в "армию Приднестровья".

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Таким образом Кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут совершать провокации с Приднестровья, говорят в разведке.

Также в газете есть ряд пропагандистских материалов:

– О "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая стариков женщин и детей". ГУР считает, что Москва готовит ряд актов запугивания населения Приднестровья, чтобы "возложить вину на Украину и коллективный Запад";

– Есть кремлевские штампы о якобы "неизбежности большой войны" для приднестровцев, поскольку Украина и НАТО "вынесли приговор" и "согласовали действия с Кишиневом и Бухарестом";

– Есть призывы иностранных граждан вступать в "армию Приднестровья" в "мобилизационных пунктах" в оккупированных районах Донбасса, Абхазии и Сирии.

В ГУР говорят, что такими действиями РФ может готовить плацдарм агрессии против Украины и подспорье для "официальной оккупации" части Молдовы.

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, на которой находятся российские войска. ПМР не признана государством ни одной из стран ООН, даже самой РФ.

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Марк Сировой

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