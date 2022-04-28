В оккупированном Приднестровье объявили военные сборы – ГУР

По данным военной разведки, в оккупированном Приднестровье усиливают армию – объявлены военные сборы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным разведки, так называемое "Минобороны" непризнанной "ПМР" разослало письмо местным администрациям о проведении военных сборов.

Целью указаны "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента ПМР, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения".

В разведке пишут, что участвовать в сборах смогут мужчины в возрасте до 50 лет, им обещают "денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание". Денежное обеспечение неработающих людей – 2800 "приднестровских рублей" (около 4500-5000 грн), длительность сборов – 90 дней.

По данным разведки, несмотря на формальную добровольность сборов, призыв фактически будет принудительным.

В ГУР отдельно отметили, что письмо датировано 21 апреля – до последних российских провокаций в Приднестровье. Это напоминает события на территории временно оккупированного Донбасса, добавили в разведке.

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, на которой находятся российские войска. ПМР не признана государством ни одной из стран ООН, даже самой РФ.

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Марк Сировой

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