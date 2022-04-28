В оккупированном Приднестровье объявили военные сборы – ГУР
По данным военной разведки, в оккупированном Приднестровье усиливают армию – объявлены военные сборы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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По данным разведки, так называемое "Минобороны" непризнанной "ПМР" разослало письмо местным администрациям о проведении военных сборов.
Целью указаны "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента ПМР, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения".
В разведке пишут, что участвовать в сборах смогут мужчины в возрасте до 50 лет, им обещают "денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание". Денежное обеспечение неработающих людей – 2800 "приднестровских рублей" (около 4500-5000 грн), длительность сборов – 90 дней.
По данным разведки, несмотря на формальную добровольность сборов, призыв фактически будет принудительным.
В ГУР отдельно отметили, что письмо датировано 21 апреля – до последних российских провокаций в Приднестровье. Это напоминает события на территории временно оккупированного Донбасса, добавили в разведке.
- Генштаб ВСУ с начала апреля не исключает наступления РФ из Приднестровья, оккупанты готовят там аэродром и пытаются вербовать наемников.
- 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье. Молдова встревожилась этим заявлением и вызвала в МИД посла РФ.
- За последние несколько дней в Приднестровье произошло несколько взрывов. ГУР заявило, что это российские провокации, МИД – что Приднестровье отчаянно пытаются втянуть в войну против Украины.
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