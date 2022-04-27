В оккупированном РФ Приднестровье утверждают, что их обстреляли из Украины

В ночь на 27 апреля над селом Колбасна Рыбницкого района Молдовы, оккупированного войсками РФ, якобы замечены несколько дронов, а сегодня утром в сторону Колбасны якобы стреляли с территории Украины. Об этом сообщает Telegram так называемого МВБ ПМР.

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Оккупанты утверждают, что "летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины", а в 8.45 утра в направлении Колбасны с украинской стороны "были произведены выстрелы".

В 2018 году сообщалось, что на складах в селе Колбасна хранится около 20 тысяч тонн боеприпасов различного назначения: от стрелкового оружия до ракет РСЗО. Из-за российской оккупации склад уже 20 лет выведен из-под контроля международных наблюдателей. Боеприпасы там хранятся с конца 1980-х, для некоторых уже истек срок годности.

Склады находятся в 2 км от границы Молдовы и Украины.

22 апреля 2022 года МИД Молдовы вызвало посла России из-за заявления российского генерала о том, что одной из целей войны в Украине является "выход на Приднестровье".

25 апреля в здании так называемого Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья в Тирасполе произошло несколько взрывов. По предварительным данным "МВД ПМР", выстрелы были произведены из РПГ. По информации ГУР, эти взрывы были провокацией ФСБ РФ с целью нагнетания панических и антиукраинских настроений.

26 апреля президент Молдовы Майя Санду в связи со взрывами в оккупированном Тирасполе созвала Высший совет безопасности страны.

Сергей Бережной

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