UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские оккупанты на востоке Запорожской области сняли ролик о "голосовании за ДНР" видео

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 16:10
Скриншот
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича

Во временно оккупированном Розовском районе Запорожской области, который был захвачен российской армией после вторжения 24 февраля, враг снимает пропагандистские ролики о "голосовании" за "временное присоединение" к "ДНР" (созданная Кремлем на части территории Донецкой области террористической организация. – Ред.).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 19 апреля, якобы в поселке Розовка оккупанты сняли ролик, как жители – на видео в помещении находятся пожилые люди – "единогласно приняли решение".

Этот район, который граничит с Донбассом, был упразднен по децентрализации. Население – около 9000 человек (на 2017 год), площадь – 610 км². Сейчас в Розовке стоит 150 мотострелковая дивизия армии оккупантов.

Российские оккупанты на востоке Запорожской области сняли ролик о "голосовании за ДНР"

Украинские власти пока не отреагировали на это мероприятие противника.

  • 7 апреля 2022 года главарь российских террористов ДНР Денис Пушилин на пару с депутатом нелегитимной Госдумы РФ Андреем Турчаком повесили флаг СССР якобы в Розовке.
  • По данным властей Украины, россияне на начало мая готовят в захваченном Херсоне "референдум", где хотят "провозгласить" "Херсонскую народную республику".
  • В Мелитополе оккупанты массово задерживают бизнесменов и заставляют платить "компенсации".

Читайте также: "Грады" на базах отдыха, "казачьи дружины" и похищение людей: ситуация под Запорожьем

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война фейк пропаганда запорожская область ордло оккупация Розовка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 