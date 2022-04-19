Российские оккупанты на востоке Запорожской области сняли ролик о "голосовании за ДНР"

Во временно оккупированном Розовском районе Запорожской области, который был захвачен российской армией после вторжения 24 февраля, враг снимает пропагандистские ролики о "голосовании" за "временное присоединение" к "ДНР" (созданная Кремлем на части территории Донецкой области террористической организация. – Ред.).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 19 апреля, якобы в поселке Розовка оккупанты сняли ролик, как жители – на видео в помещении находятся пожилые люди – "единогласно приняли решение".

Этот район, который граничит с Донбассом, был упразднен по децентрализации. Население – около 9000 человек (на 2017 год), площадь – 610 км². Сейчас в Розовке стоит 150 мотострелковая дивизия армии оккупантов.

Украинские власти пока не отреагировали на это мероприятие противника.

7 апреля 2022 года главарь российских террористов ДНР Денис Пушилин на пару с депутатом нелегитимной Госдумы РФ Андреем Турчаком повесили флаг СССР якобы в Розовке.

По данным властей Украины, россияне на начало мая готовят в захваченном Херсоне "референдум", где хотят "провозгласить" "Херсонскую народную республику".

В Мелитополе оккупанты массово задерживают бизнесменов и заставляют платить "компенсации".

Читайте также: "Грады" на базах отдыха, "казачьи дружины" и похищение людей: ситуация под Запорожьем

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.