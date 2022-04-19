"Грады" на базах отдыха, "казачьи дружины" и похищение людей: ситуация под Запорожьем

Российские оккупанты роют окопы вокруг курортной Кирилловки и устанавливают "Грады" на базах отдыха. Также на оккупированных территориях области россияне похищают полицейских и создают "казачьи дружины". Об этом сообщается в сводке Запорожской областной военной администрации.

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"Жители курортного поселка Кирилловка Мелитопольского района сообщают, что оккупанты начали рыть окопы возле населенного пункта, а на базах отдыха установили "Грады". Кроме того, по информации местных, оккупационные войска разместились в с. Любимовка и с. Зеленая роща Васильевского района", – сообщает ОВА.

Также сообщается, что в Мелитопольскую больницу под конвоем российских военных доставили пленного солдата ВСУ. По данным ОВА, украинца пытали и издевались над ним так, что он попытался порезать себе вены. Врачам пришлось оперировать бойца под дулами автоматов, а после операции россияне сразу увезли пленного в неизвестном направлении.

Оккупанты активно создают в Мелитополе "казачьи дружины", для чего завезли маргиналов из Крыма и привлекли местных коллаборантов, в том числе связанных с Партией Шария.

Также оккупанты начинают использовать местную молодежь в своей пропаганде. В частности, снят ролик, в котором юноши рассказывают, что после "освобождения" города "жить стало лучше". Один из "актеров" – местный, а другой – привезенный из России профессиональный пропагандист.

Жительница Токмака сообщила, что ночью россияне проникли в ее дом и похитили мужа – сотрудника полиции. Его увезли в неизвестном направлении. Также оккупанты на блокпосту задержали и вывезли в неизвестном направлении инспектора группы реагирования Бердянского РОП, старшего лейтенанта полиции. В Мелитополе оккупанты похитили сотрудника ГСЧС.

Ранее украинская разведка сообщала о ликвидации неизвестными патриотами 70 оккупантов в Мелитополе. Также ОВА сообщала, что в Мелитополе был расстрелян автомобиль с буквой Z, после чего россияне усилили контроль на своих блокпостах.

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Оксана Житнюк

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