Наступление России на Донбассе отстает от графика на две недели – Пентагон

Наступление России на Донбассе отстает от того, на что рассчитывал Владимир Путин, по меньшей мере, на две недели, сказал во вторник высокопоставленный представитель Пентагона. Об этом сообщается на сайте министерства обороны США.

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"По нашим оценкам, он на две недели, а то и больше отстает от того, где он рассчитывал быть на Донбассе и на юге", – сказал представитель Пентагона, имени которого традиционно не называют.

В конце апреля американское министерство обороны говорило, что Россия отстает от графика "на несколько дней".

Пентагон считает, что Путин не достиг основных целей, которые ставились перед российской армией после того, как фокус боевых действий сместился на Донбасс.

"Даже Мариуполь до сих пор не взят. Он переместил десять БТГ на север, но у него до сих пор там внизу находится эквивалент двух БТГ, он до сих пор бомбит Мариуполь, потому что сопротивление на металлургическом заводе продолжается. То есть он не добился никакого успеха, на который рассчитывал", – считают в Пентагоне.

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По оценкам США, Россия продолжает наращивать силы на Донбассе, там находится уже 99 батальонно-тактических групп российских войск. За последние сутки в Украину перебросили две десантные БТГ.

Представитель Пентагона на брифинге также рассказал, что армия РФ из-за санкций испытывает трудности с пополнением запасов управляемых боеприпасов, а после затопления крейсера "Москва" в Черном море военные корабли РФ пытаются держаться гораздо дальше от Одессы.

Российские чиновники утверждают, что война в Украине, которую они называют военной спецоперацией, идет по плану.

Глава национальной разведки США Аврил Гейнс во вторник заявила, что Кремль пересматривает планы войны в Украине. От провалившегося "блицкрига" он переходит к затяжной войне на истощение.

Андрей Водяный

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