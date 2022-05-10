В РФ "отчитались" о выходе на админграницу Луганской области у Попасной. Гайдай посмеялся

Минобороны РФ сегодня "отчиталось" о якобы выходе оккупационных войск на админграницу Луганской области возле Попасной. Глава областной военной администрации Сергей Гайдай опроверг очередную фейковую "победу" россиян.

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"Да-да-да, конечно. Росминистерство убийц снова отчиталось. На этот раз в своих фантазиях они вышли на админграницу Луганской области возле Попасной. А еще полетели на Марс и захватили его", – написал Гайдай.

Глава ОВА напомнил, что украинские силы отошли от Попасной на более укрепленные позиции. Уверяет – оборона крепкая, "побед" и прорывов российских войск нет, а оккупанты – "в кульках".

Также Минобороны России минимум трижды с начала полномасштабного вторжения РФ заявляло об оккупации Рубежного, но бои там все еще продолжаются, а российские захватчики и сами опровергают фейки своего командования о "захвате" города войсками РФ.

8 мая украинские войска отошли от Попасной на более крепкие позиции.

9 мая Гайдай сообщил, что село Воеводовка на северо-западе от Северодонецка взято под контроль ВСУ, украинские военные закрепили позиции.

Оксана Житнюк

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