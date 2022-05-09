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Украинские войска закрепились на северо-западных подходах к Северодонецку – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 17:08
Украинские войска закрепились на северо-западных подходах к Северодонецку – Гайдай - Фото
РСЗО "Град" (фото - 30 бригада ВСУ)

Село Воеводовка на северо-запад от Северодонецка взято под контроль Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Воеводовка полностью наша, ВСУ закрепили позиции", – написал он.

Село – последний рубеж на пути российского наступления со стороны Рубежного в направлении Северодонецка по дороге Р-66.

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Гайдай отметил, что в Рубежном оккупанты "ежедневно несут потери": только за вчера минус пять танков, около двух десятков 200-ых (уничтоженных. — Прим. ред.), много раненых".

Линия обороны на этом участке, по его данным, "без изменений".

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Глава ЛОВА сообщил, что в разрушенной россиянами Попасной украинские войска держат оборону на новых укрепленных позициях, прорывов нет, и "скоро" ситуация якобы "должна измениться в нашу сторону".

Сейчас идет зачистка нашими войсками территории Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке накануне перешли оккупанты.

Карта ниже от deepstatemap.live – исключительно для наглядности, ее нельзя использовать для прокладывания "безопасных" маршрутов:

Нажмите на карту, чтобы увеличить ее

"Как только уберут всех "лишних", спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома. Надеемся, что они дождутся", – написал чиновник.

После зачистки Белогоровки эвакуация возобновится, анонсировал Гайдай. По его информации, на свободной территории Луганской области до сих пор остаются более 40 000 человек.

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Евгений Пилипенко
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