Россияне ударили артиллерией по центру Славянска и Сумской области: фото

Центральная часть города Славянск подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

"Поздравление" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем", – написал Лях.

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Также сегодня утром, 9 мая, с территории России Сумскую область дважды обстреляли из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

После 9 утра со стороны российской деревни Елизаветовка прилетело 10 ракет, которые разорвались на расстоянии около 10 км от границы в поле между двумя селами Хотинской поселковой объединенной территориальной громады.

Менее чем через полчаса в поле в Сумскую область прилетело еще 10 ракет из России.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

8 мая оккупанты обстреляли Глухов в Сумской области.

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Роман Брыль

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