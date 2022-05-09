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Россияне ударили артиллерией по центру Славянска и Сумской области: фото

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 14:39
Россияне ударили артиллерией по центру Славянска и Сумской области: фото - Фото
Фото: ГПСУ/Facebook

Центральная часть города Славянск подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях. 

"Поздравление" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем", – написал Лях.

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Также сегодня утром, 9 мая, с территории России Сумскую область дважды обстреляли из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.  

После 9 утра со стороны российской деревни Елизаветовка прилетело 10 ракет, которые разорвались на расстоянии около 10 км от границы в поле между двумя селами Хотинской поселковой объединенной территориальной громады. 

Менее чем через полчаса в поле в Сумскую область прилетело еще 10 ракет из России. 

Россияне ударили артиллерией по центру Славянска и Сумской области: фото

Пострадавших в результате обстрелов нет. 

Россияне ударили артиллерией по центру Славянска и Сумской области: фото

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Роман Брыль
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обстрел гпсу РСЗО сумская область
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