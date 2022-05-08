Россия обстреляла Сумскую область
08.05.2022, 19:08
Фото: Дмитрий Живицкий / Facebook
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о ракетном обстреле со стороны России. Под удар попал Шосткинский район, сообщается на страницах Живицкого в соцсетях.
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"Сумщина. Произошли ракетные обстрелы территории Шосткинского района. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!", – написал Живицкий, не сообщая подробностей.
В комментариях к его сообщению в Facebook говорится, что под обстрел попал Глухов.
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