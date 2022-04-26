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"Кричат "вперед", а идти некому". Оккупанты опровергают "захват" Рубежного – перехват СБУ видео

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 17:54
Скриншот из видеозаписи
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Российские военные опровергают фейк своего руководства и пропагандистов о том, что им якобы удалось захватить Рубежное Луганской области. Очередной перехват разговоров оккупантов опубликовала Служба безопасности Украины.

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"Я же тебе говорю, ни**я не взяли. Здесь кричат ​​"вперед-вперед", а идти некому… Мне тоже рассказывали, мол, по телеку передавали, что Рубежное взяли. Х** кто там брал что", – рассказал российский оккупант, пытающийся продвинуться в Луганской области.

Он также пожаловался, что даже "элитные" подразделения России сильно страдают от украинских защитников – к примеру, приезжал российский спецназ и "немного получил ночью".

Оккупант рассказал и "подвигах" кадыровцев в Луганской области. По его словам, они потерпели поражение в бою "и больше никуда не ходят, сидят на окраине города".

"Занимаются "эвакуацией": сюда фуры с колбасой гонят, а обратно – фуры с золотом! Типа "гуманитарку" сюда, а отсюда награбленное тянут", – рассказал российский оккупант.

  • 21 апреля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг фейк Минобороны России, которое уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения РФ заявило об оккупации Рубежного. Он отметил, что оккупанты пытались закрепиться в двух частях города, но безуспешно.
  • 24 апреля Гайдай сообщил, что россияне активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, идут бои в Рубежном и Попасной. Сегодня он подтвердил: бои в Рубежном продолжаются

Читайте также: В Рубежном россияне посылают женщин шпионить за ВСУ, угрожая расстрелять их детей – ОВА

Оксана Житнюк
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