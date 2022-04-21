"Страна-фейк". Россия уже в третий раз заявила, что "взяла" Рубежное: глава ОВА опроверг

Минобороны России уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения РФ заявило об оккупации Рубежного. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в ответ назвал Россию страной-фейком и сообщил, что оккупанты пытались закрепиться в двух частях города, но безуспешно.

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"В третий раз с начала войны: Минобороны РФ опять сообщило об "освобождении" Рубежного. Заявление снова фейк", – написал Гайдай.

Он назвал абсурдным заявление Минобороны РФ о том, что "56-й день спецоперации (войны. – Ред.) ознаменовался освобождением Рубежного". По данным Генштаба ВСУ, на 56-й день враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, но потерпел поражение.

"Это уже третье подобное "освобождение" оккупантами Рубежного, исходя из российских лживых сводок. Впервые этот населенный пункт перешел под контроль захватчиков 1 марта. Затем 18 марта российская пропаганда вновь отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистке" от ВСУ. Однако 20 марта мы эту информацию опровергли", – напомнил глава ОВА.

Он также сообщил, что вчера иностранные журналисты посетили южный район Рубежного и тоже убедились во лжи России.

Гайдай назвал Россию страной-фейком и предположил, что, возможно, скоро оккупанты "победно освободят" Рубежное и в четвертый раз.

18 апреля Гайдай сообщил, что оккупанты фактически захватили Кременную, устроив наступление ночью. Далее, по его прогнозам, россияне сосредоточатся на попытках захватить Рубежное и Попасную.

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Оксана Житнюк

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