Глава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и Рубежном

Российские войска активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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"Россияне поздравляли с праздником всю ночь. Бои в Рубежном и Попасной продолжаются. Массовое разрушение жилых домов по всей области. Число жертв уточняется", – написал Гайдай.
Глава ОВА сообщил, что россияне активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, сейчас идут бои в Рубежном и Попасной. На Северодонецком направлении оккупанты навели понтонные переправы через реку Красная.
По словам Гайдая, обстрелы не утихают и российские войска поливают огнем все подконтрольные Украине населенные пункты Луганской области – попадания были в жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Новодружеске, Рубежном и Горном, где горел электротрансформатор и магазин. Информация о жертвах уточняется.
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