Глава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и Рубежном

Российские войска активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Россияне поздравляли с праздником всю ночь. Бои в Рубежном и Попасной продолжаются. Массовое разрушение жилых домов по всей области. Число жертв уточняется", – написал Гайдай.

Глава ОВА сообщил, что россияне активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, сейчас идут бои в Рубежном и Попасной. На Северодонецком направлении оккупанты навели понтонные переправы через реку Красная.

По словам Гайдая, обстрелы не утихают и российские войска поливают огнем все подконтрольные Украине населенные пункты Луганской области – попадания были в жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Новодружеске, Рубежном и Горном, где горел электротрансформатор и магазин. Информация о жертвах уточняется.

18 апреля Гайдай сообщил, что российские оккупанты захватили Кременную.

Глава ОВА констатировал, что наступление российской армии на Донбасс, которое долгое время анонсировалось, уже медленно, но началось.

По словам Гайдая, сейчас российские войска постоянно увеличивают количество атак, пытаясь прорвать линию обороны ВСУ. Для попытки прорыва россияне иногда бросают до двух батальонов одновременно.

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