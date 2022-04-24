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24.04.2022, 07:45

Глава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и Рубежном

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Глава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и Рубежном
Глава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и Рубежном
Глава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и РубежномГлава Луганской ОВА: Россияне "поздравляли" все ночь, идут бои в Попасной и Рубежном

Российские войска активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Россияне поздравляли с праздником всю ночь. Бои в Рубежном и Попасной продолжаются. Массовое разрушение жилых домов по всей области. Число жертв уточняется", – написал Гайдай.

Глава ОВА сообщил, что россияне активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, сейчас идут бои в Рубежном и Попасной. На Северодонецком направлении оккупанты навели понтонные переправы через реку Красная.

По словам Гайдая, обстрелы не утихают и российские войска поливают огнем все подконтрольные Украине населенные пункты Луганской области – попадания были в жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Новодружеске, Рубежном и Горном, где горел электротрансформатор и магазин. Информация о жертвах уточняется.

  • 18 апреля Гайдай сообщил, что российские оккупанты захватили Кременную.
  • Глава ОВА  констатировал, что наступление российской армии на Донбасс, которое долгое время анонсировалось, уже медленно, но началось.
  • По словам Гайдая, сейчас российские войска постоянно увеличивают количество атак, пытаясь прорвать линию обороны ВСУ. Для попытки прорыва россияне иногда бросают до двух батальонов одновременно.

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Теги: война, луганская область, Попасная, рубежное, Сергей Гайдай
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