В Рубежном россияне посылают женщин шпионить за ВСУ, угрожая расстрелять их детей – ОВА

В Рубежном, которое частично захвачено россиянами, оккупанты похищают детей и заставляют их матерей "сдавать" им позиции ВСУ, угрожая расстрелять детей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Орки крадут детей, а потом заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных под эгидой того, что им нужна гуманитарка", – рассказал Гайдай.

Далее, по его словам, женщины должны возвращаться назад к оккупантам и информировать их, как обустроены позиции ВСУ.

"Если женщины этого не сделают, то они угрожают расстрелять детей", – сказал Гайдай.

Он отметил, что позиционные бои в Рубежном продолжаются. ВСУ успешно отбивают атаки россиян и не дают им продвинуться вглубь города, поэтому оккупанты заставляют местных женщин заниматься для них "разведкой".

24 апреля глава ОВА сообщил, что россияне активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, идут бои в Рубежном и Попасной.

Сегодня Гайдай сказал, что за прошедшие сутки Попасная выдержала четыре мощные артиллерийские атаки, Лисичанск – две.

Оксана Житнюк

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