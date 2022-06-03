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РФ может полностью захватить Луганскую область в течение двух недель – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 09:35
РФ может полностью захватить Луганскую область в течение двух недель – разведка Британии - Фото
Северодонецк (фото - ЕРА)

Армия России, вероятно, полностью захватит Луганскую область в течение двух недель, однако на других направлениях оккупанты перешли в оборону. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

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Там отметили, что сегодня – 100 дней с момента полномасштабного вторжения РФ. За это время Россия не смогла достичь целей по захвату Киева, после чего сосредоточила силы на Донбассе.

Сейчас на востоке Украины армия РФ добивается тактического успеха, сохраняет импульс и, похоже, владеет инициативой, говорят разведчики.

"Россия контролирует более 90% Луганской области и, вероятно, установит полный контроль в ближайшие две недели. Россия добилась этих недавних тактических успехов за счет значительных затрат ресурсов и за счет концентрации сил и огня на одной части общей кампании", – говорят британцы.

При этом разведчики отметили, что РФ не смогла создать маневр или движение на других участках фронта или направлениях – везде она перешла к обороне.

"По сравнению с первоначальным планом России ни одна из стратегических целей не была достигнута. Чтобы Россия достигла хоть какого-то успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции в живую силу и оборудование, и, вероятно, на это потребуется значительное время", – подытожили разведчики.

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Марк Сировой
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луганская область северодонецк армия рф войска россии разведка великобритании
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