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Есть все шансы на быстрое освобождение Северодонецка – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 22:43
Есть все шансы на быстрое освобождение Северодонецка – Гайдай - Фото
Сергей Гайдай (Скриншот видео)

Северодонецк держится, у него есть все шансы на быстрое освобождение. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, почти весь город сейчас под контролем оккупантов, осталось около 20% "серой зоны", но украинские защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных, и у них "есть все необходимое, чтобы гнать орков из областного центра".

  • 1 июня Гайдай сообщил, что россияне не полностью заняли Северодонецк, а часть украинских войск отошла на более выгодные и заранее подготовленные позиции, еще часть продолжает вести бои внутри города.
  • За последние сутки в Северодонецке российская армия не смогла добиться успехов, а на некоторых улицах ВСУ контратаковали и отбросили противника. 
  • Сегодня в Генштабе заявили, что нет необходимости в отходе украинских подразделений из Северодонецка, несмотря на угрозу окружения. 
  • Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что украинские защитники "втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город. Сейчас ВСУ "мочат московских товарищей в мясо", несмотря на их превосходство в авиации и артиллерии.
Вадим Ребрина
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северодонецк Сергей Гайдай
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