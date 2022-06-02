Есть все шансы на быстрое освобождение Северодонецка – Гайдай

Северодонецк держится, у него есть все шансы на быстрое освобождение. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, почти весь город сейчас под контролем оккупантов, осталось около 20% "серой зоны", но украинские защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных, и у них "есть все необходимое, чтобы гнать орков из областного центра".

1 июня Гайдай сообщил, что россияне не полностью заняли Северодонецк, а часть украинских войск отошла на более выгодные и заранее подготовленные позиции, еще часть продолжает вести бои внутри города.

За последние сутки в Северодонецке российская армия не смогла добиться успехов, а на некоторых улицах ВСУ контратаковали и отбросили противника.

Сегодня в Генштабе заявили, что нет необходимости в отходе украинских подразделений из Северодонецка, несмотря на угрозу окружения.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что украинские защитники "втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город. Сейчас ВСУ "мочат московских товарищей в мясо", несмотря на их превосходство в авиации и артиллерии.

Вадим Ребрина

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