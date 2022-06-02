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Необходимости в отходе украинских бойцов из Северодонецка нет – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 19:29
Необходимости в отходе украинских бойцов из Северодонецка нет – Генштаб - Фото
Алексей Громов (скриншот с видео)

На данный момент в замысле Генштаба нет отхода украинских подразделений из Северодонецка, несмотря на угрозу окружения. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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На вопрос, готовы ли украинские подразделения к отступлению из Северодонецка в случае угрозы окружения, он подтвердил, что россияне действительно пытаются окружить украинские силы, но "на данный момент в замысле Генштаба нет необходимости отходить нашим военным частям с территории" города.

"Да, угроза создана, противник пытается, но на данное время необходимости в этом нет", – сказал Громов.

Вадим Ребрина
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северодонецк генштаб
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