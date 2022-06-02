Необходимости в отходе украинских бойцов из Северодонецка нет – Генштаб

На данный момент в замысле Генштаба нет отхода украинских подразделений из Северодонецка, несмотря на угрозу окружения. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На вопрос, готовы ли украинские подразделения к отступлению из Северодонецка в случае угрозы окружения, он подтвердил, что россияне действительно пытаются окружить украинские силы, но "на данный момент в замысле Генштаба нет необходимости отходить нашим военным частям с территории" города.

"Да, угроза создана, противник пытается, но на данное время необходимости в этом нет", – сказал Громов.

1 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне не полностью заняли Северодонецк, а часть украинских войск отошла на более выгодные и заранее подготовленные позиции, еще часть – продолжает вести бои внутри города.

За последние сутки в Северодонецке российская армия не смогла добиться успехов, а на некоторых улицах ВСУ контратаковали и отбросили противника.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.