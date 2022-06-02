В Северодонецке бойцы ВСУ взяли в плен шесть солдат противника – фото
02.06.2022, 13:41
Иллюстративное фото из Северодонецка (Фото - Telegram Сергій Гайдай/ Луганська ОДА/ОВА)
Вчера бойцы Нацгвардии захватили в плен шесть мобилизованных солдат из состава 2-й мотострелковой бригады ВС РФ. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов. Он также опубликовал фотографии четырех из них.
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Бутусов пишет, что в плен взяты мобилизованные россиянами в Луганской области Украины Вячеслав Сотников, Вадим Махлай, Артем Оливинский, Андрей Сарафанов, Илья Хвостиков и Юрий Уразовский.
По словам пленных, их бросили в лобовую атаку, и после того, как штурмовой отряд был разгромлен и российские командиры погибли, эти шестеро солдат сдались в плен.
- 1 июня сообщалось, что россияне не смогли полностью занять Северодонецк, и что часть украинских войск отошла на более выгодные и заранее подготовленные позиции, еще часть – продолжает вести бои внутри города.
- Сегодня сообщалось, что за последние сутки в Северодонецке российская армия не смогла добиться успехов, а на некоторых улицах ВСУ контратаковали и отбросили противника.
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