В Северодонецке бойцы ВСУ взяли в плен шесть солдат противника – фото

Вчера бойцы Нацгвардии захватили в плен шесть мобилизованных солдат из состава 2-й мотострелковой бригады ВС РФ. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов. Он также опубликовал фотографии четырех из них.

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Бутусов пишет, что в плен взяты мобилизованные россиянами в Луганской области Украины Вячеслав Сотников, Вадим Махлай, Артем Оливинский, Андрей Сарафанов, Илья Хвостиков и Юрий Уразовский.

По словам пленных, их бросили в лобовую атаку, и после того, как штурмовой отряд был разгромлен и российские командиры погибли, эти шестеро солдат сдались в плен.

1 июня сообщалось, что россияне не смогли полностью занять Северодонецк, и что часть украинских войск отошла на более выгодные и заранее подготовленные позиции, еще часть – продолжает вести бои внутри города.

Сегодня сообщалось, что за последние сутки в Северодонецке российская армия не смогла добиться успехов, а на некоторых улицах ВСУ контратаковали и отбросили противника.

Сергей Бережной

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