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В Северодонецке бойцы ВСУ взяли в плен шесть солдат противника – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 13:41
В Северодонецке бойцы ВСУ взяли в плен шесть солдат противника – фото - Фото
Иллюстративное фото из Северодонецка (Фото - Telegram Сергій Гайдай/ Луганська ОДА/ОВА)

Вчера бойцы Нацгвардии захватили в плен шесть мобилизованных солдат из состава 2-й мотострелковой бригады ВС РФ. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов. Он также опубликовал фотографии четырех из них.

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Бутусов пишет, что в плен взяты мобилизованные россиянами в Луганской области Украины Вячеслав Сотников, Вадим Махлай, Артем Оливинский, Андрей Сарафанов, Илья Хвостиков и Юрий Уразовский.

По словам пленных, их бросили в лобовую атаку, и после того, как штурмовой отряд был разгромлен и российские командиры погибли, эти шестеро солдат сдались в плен.

Взятый в плен в Северодонецке военнослужащий РФ (Фото – Facebook Юрій Бутусов)
Взятый в плен в Северодонецке военнослужащий РФ (Фото – Facebook Юрій Бутусов)

Взятый в плен в Северодонецке военнослужащий РФ (Фото – Facebook Юрій Бутусов)

Взятый в плен в Северодонецке военнослужащий РФ (Фото – Facebook Юрій Бутусов)
Сергей Бережной
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северодонецк военнопленные
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