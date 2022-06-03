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РФ неудачно штурмовала в направлении Кривого Рога, идут бои в центре Северодонецка: ГШ ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 07:52
РФ неудачно штурмовала в направлении Кривого Рога, идут бои в центре Северодонецка: ГШ ВСУ - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России неудачно провела штурмовые действия на ряде направлений, в частности на Криворожском. В Северодонецке идут бои в центре города, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Донбасс

На Лиманском направлении – РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру, вела штурмовые действия в районе Студенка, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении – обстрелы в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки, Лисичанска. РФ нанесла авиаудар неподалеку от Мирной Долины. В районе Метелкиного и Белогоровки пыталась вести штурмовые действия, но понесла потери и отошла на предыдущие позиции. В центре Северодонецка продолжаются бои.

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Бахмутское – россияне вели обстрелы в районе ряда населенных пунктов, наносили авиаудары, вблизи Врубевки безуспешно вели штурмовые действия. Попаснянское – отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии РФ потеряли минимум 50% личного состава, оружия и техники. Личный состав россиян деморализован из-за переноса сроков ротации – это приводит к отказу от участия в боях.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское, Запорожское – без активных боевых действий врага, обстрелы инфраструктуры. Отдельные российские подразделения и ДРГ пытались вести штурмовые действия в районе Красногоровки и Полтавки, но без успеха отошли на предыдущие позиции.

Юг

На Южнобугском – РФ обстреливала инфраструктуру. На отдельных участках Криворожского направления активизировала воздушную разведку и пыталась провести штурмовые действия, но получила отпор и отошла на ранее занятые позиции.

Слобожанское направление

Харьковское направление – армия РФ активных боевых действий не проводила, основные усилия бросила на сдерживание украинских сил, обстреливала гражданскую инфраструктуру, нанесла авиаудар вблизи Нового.

На Славянском – враг оборудует позиции, обстреливает инфраструктуру, силами армейской авиации нанес удар вблизи Долгенького. Армия РФ безуспешно проводила штурмовые действия и отошла в районе Богородичного и Долины.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс северодонецк армия рф генштаб войска россии
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