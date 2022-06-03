После потерь в Северодонецке россиянам не хватит сил наступать в Донецкой области – ISW

Российской армии вряд ли хватит сил на наступление в Донецкой области из-за потерь, которые они несут в Северодонецке. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 2 июня.

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Как отмечается, российские войска продолжают пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы заявить о взятии под контроль Луганской области и сосредоточиться на Донецкой области.

"Но российские войска вряд ли будут иметь силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после потерь вокруг Северодонецка", – заявили аналитики.

В Институте прогнозируют, что оккупанты из-за ограничений рельефа будут продолжать сталкиваться с проблемами при форсировании реки Северский Донец, стремясь завершить окружение Северодонецка и Лисичанска и продвигаться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок.

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Наталия Медведева

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