Президент Румынии призвал быстро дать Украине кандидата в ЕС. Макрон – к четким сигналам
Украине нужно как можно скорее получить статус кандидата в члены в Европейском Союзе. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Reuters.
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"По моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно скорее, это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности", – сказал Йоханнис.
Президент Румынии добавил, что были предприняты усилия для поиска решений разногласий между европейскими странами по этому вопросу.
Макрон же заявил о необходимости "четких сигналов" для Украины.
"Мы подошли к моменту, когда нам (европейцам. – Ред.) нужно направить четкие политические сигналы Украине и ее народу, когда он героически сопротивляется", – сказал он.
- По данным Politico, Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Решение о статусе должны принять лидеры Евросоюза на саммите ЕС 23-24 июня. Украинские власти неоднократно заявляли, что не воспримут никаких альтернатив статусу кандидата в ЕС.
- Итальянские СМИ сообщили, что 16 июня в Киев могут приехать Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги. Официального подтверждения визита пока нет.
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