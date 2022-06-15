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Президент Румынии призвал быстро дать Украине кандидата в ЕС. Макрон – к четким сигналам

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 14:30
Президент Румынии призвал быстро дать Украине кандидата в ЕС. Макрон – к четким сигналам - Фото
Эмманюэль Макрон и Клуаус Йоханнис (фото - ЕРА)

Украине нужно как можно скорее получить статус кандидата в члены в Европейском Союзе. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Reuters.

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"По моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно скорее, это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности", – сказал Йоханнис.

Президент Румынии добавил, что были предприняты усилия для поиска решений разногласий между европейскими странами по этому вопросу.

Макрон же заявил о необходимости "четких сигналов" для Украины.

"Мы подошли к моменту, когда нам (европейцам. – Ред.) нужно направить четкие политические сигналы Украине и ее народу, когда он героически сопротивляется", – сказал он.

Читайте также: Италия и Польша – за статус кандидата в ЕС для Украины. С Францией, Германией – переговоры

Марк Сировой
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Клаус Йоханнис ЕС кандидат эмманюэль макрон
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