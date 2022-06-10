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Макрон изучает возможность визита в Украину. Может "привезти" новые Caesar – Europe 1

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 04:56
Макрон изучает возможность визита в Украину. Может
Фото: Валерій Залужний / Facebook

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность визита в Украину. По данным французского издания Europe 1, параллельно во Франции изучают возможность передачи Украине дополнительно шести новых САУ Caesar.

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Эти самоходные гаубицы калибра 155 мм, способные поражать цели на отставные до 40 км, уже используются Украиной на фронте. Первую партию из шести САУ Франция передала несколько недель назад.

О передаче второй партии Макрон, возможно, объявит в Украине.

Издание указывает, что до войны французская армия имела всего 76 САУ Caesar, следовательно, она отдает Украине 16% этой техники.

На изготовление новых гаубиц уходит около года.

СПРАВКА. CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов минными полями и полевыми заграждениями. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Быстрострельность – шесть выстрелов в минуту.

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Андрей Водяный
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оружие эмманюэль макрон CAESAR
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