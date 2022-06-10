Макрон изучает возможность визита в Украину. Может "привезти" новые Caesar – Europe 1

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность визита в Украину. По данным французского издания Europe 1, параллельно во Франции изучают возможность передачи Украине дополнительно шести новых САУ Caesar.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эти самоходные гаубицы калибра 155 мм, способные поражать цели на отставные до 40 км, уже используются Украиной на фронте. Первую партию из шести САУ Франция передала несколько недель назад.

О передаче второй партии Макрон, возможно, объявит в Украине.

Издание указывает, что до войны французская армия имела всего 76 САУ Caesar, следовательно, она отдает Украине 16% этой техники.

На изготовление новых гаубиц уходит около года.

СПРАВКА. CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов минными полями и полевыми заграждениями. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Быстрострельность – шесть выстрелов в минуту.

22 апреля Макрон заявил, что Франция передаст Украине САУ Caesar.

25 мая генерал Валерий Залужный сообщил, что гаубицы Caesar уже на передовой.

30 мая в Украину приезжала новая глава МИД Франции Катрин Колонна. Тогда она сообщила, что Франция намерена передать Украине новую партию САУ.

Читайте также: Зеленский и Макрон провели переговоры. Говорили о войне, оружии и европерспективе

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.