Зеленский и Макрон провели переговоры. Говорили о войне, оружии и европерспективе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры в четверг, 9 июня. Украинский лидер рассказал о них в своем вечернем обращении.

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"Говорили прежде всего об оборонной поддержке. Конечно, это ключевая тема. Проинформировал Эмманюэля о ситуации на передовой, о возможном развитии противостояния в ближайшие дни и недели, о намерениях российских оккупантов и о нашем противодействии. Конечно, подробно говорили о европейской перспективе Украины. Готовимся к ответу на нашу заявку по кандидатству. Затронули также тематику гарантий безопасности для Украины и для всей Европы", — сообщил Зеленский.

На сайте Елисейского дворца говорится, что французский президент расспросил Зеленского о последних событиях на фронте, а также о потребностях Украины в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи.

"[Макрон] сказал президенту Зеленскому, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения потребностей Украины, включая тяжелое вооружение", — говорится в сообщении.

Президенты договорились поддерживать контакты по заявке Украины на вступление в членство в ЕС.

По словам Зеленского, Украина продолжает активно работать во всех странах Евросоюза, "чтобы там одинаково воспринималась ситуация относительно кандидатства для нашего государства – и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге Европейского Союза".

"Большинство европейцев поддерживают интеграцию Украины. А если европейцы поддерживают, то политики, пока сомневающиеся в некоторых странах, не должны противопоставлять себя людям, обществу и самому ходу европейской истории", — сказал президент.

В начале июня президент Франции рассказал, что потратил на переговоры с Владимиром Путиным "сотню часов" и заявил, что с Россией нужно поддерживать контакты: "Мы не должны унижать Россию, чтобы в день прекращения боевых действий мы смогли найти выход с помощью дипломатических каналов ".

Его слова вызвали резкую реакцию в офисе президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "пока кто-то просит не унижать Россию" , она подло обстреливает столицу Украины ракетами. Зеленский сказал, что не понимает, что подразумевается под "унижением России".

Андрей Водяный

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