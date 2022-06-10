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Зеленский и Макрон провели переговоры. Говорили о войне, оружии и европерспективе

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 00:31
Зеленский и Макрон провели переговоры. Говорили о войне, оружии и европерспективе - Фото
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры в четверг, 9 июня. Украинский лидер рассказал о них в своем вечернем обращении.

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"Говорили прежде всего об оборонной поддержке. Конечно, это ключевая тема. Проинформировал Эмманюэля о ситуации на передовой, о возможном развитии противостояния в ближайшие дни и недели, о намерениях российских оккупантов и о нашем противодействии. Конечно, подробно говорили о европейской перспективе Украины. Готовимся к ответу на нашу заявку по кандидатству. Затронули также тематику гарантий безопасности для Украины и для всей Европы", — сообщил Зеленский.

На сайте Елисейского дворца говорится, что французский президент расспросил Зеленского о последних событиях на фронте, а также о потребностях Украины в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи.

"[Макрон] сказал президенту Зеленскому, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения потребностей Украины, включая тяжелое вооружение", — говорится в сообщении.

Президенты договорились поддерживать контакты по заявке Украины на вступление в членство в ЕС.

По словам Зеленского, Украина продолжает активно работать во всех странах Евросоюза, "чтобы там одинаково воспринималась ситуация относительно кандидатства для нашего государства – и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге Европейского Союза".

"Большинство европейцев поддерживают интеграцию Украины. А если европейцы поддерживают, то политики, пока сомневающиеся в некоторых странах, не должны противопоставлять себя людям, обществу и самому ходу европейской истории", — сказал президент.

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Владимир Зеленский оружие франция эмманюэль макрон
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