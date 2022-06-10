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Зеленский анонсировал изменения в украинской экономике: Тени в стране больше не будет видео

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10.06.2022, 00:14
Фото: пресс-служба Офиса президента
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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 9 июня заявил, что Украина больше не может себе позволить иметь теневую экономику.

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"Сейчас в Украине много дискуссий о том, какой должна быть экономическая политика государства и во время войны, и тогда, когда вернем мир. Хочу подчеркнуть одну деталь. И эта деталь – фундаментальная. [...] Это не вопрос той или иной экономической доктрины, не вопрос той или иной политической позиции. Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни", – сказал президент Украины.

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По его словам, в условиях войны все украинцы делятся на тех, кто служит и тех, кто их обеспечивает своей работой.

"Итак, это официальная занятость. Это уплата налогов. Это максимальное расширение экономических возможностей в нашей стране на легальной почве. И это полная модернизация государственных институций. Все, кто работает в украинской политике, кто влияет на общественную дискуссию, должны осознать, что теневого в стране больше не будет", – сказал президент Украины.

  • По последним данным Министерства экономики, объем теневой экономики Украины в 2021 году сократился до 31% ВВП.
  • В апреле 2021 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что объем теневой экономики в Украине – это половина ВВП, в 2020 году ВВП составил 4,5 трлн.
Андрей Водяный
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Владимир Зеленский теневая экономика
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