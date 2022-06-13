Франция вошла в период военной экономики – Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник выступил на открывшемся под Парижем международном оборонном салоне Eurosatory. Во время своей речи он заявил, что Франция вступает "в период военной экономики" и будет наращивать свое вооружение, пишет Ouest France.

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Глава государства хочет пересмотреть закон о военных расходах на 2019-2025 годы, чтобы привести их в соответствие с угрозами в связи с текущей геополитической ситуацией – в частности, в связи с войной в Украине.

Макрон также призвал Евросоюз разработать инновационную стратегию для укрепления европейской оборонной промышленности.

Издание отмечает, что Франция с 2017 года увеличивает расходы на оборону после многих лет недофинансирования. В 2022 году военный бюджет Франции увеличился до 40,9 млрд евро, а в 2025 году планируется достичь 50 млрд евро.

По данным SIPRI, глобальные военные расходы в 2021 году достигли рекордных показателей. Они впервые в истории превысили $2 трлн, составив $2113 млрд.

Франция занимает в рейтинге шестое место сразу после России.

Андрей Водяный

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