Франция вошла в период военной экономики – Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник выступил на открывшемся под Парижем международном оборонном салоне Eurosatory. Во время своей речи он заявил, что Франция вступает "в период военной экономики" и будет наращивать свое вооружение, пишет Ouest France.
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Глава государства хочет пересмотреть закон о военных расходах на 2019-2025 годы, чтобы привести их в соответствие с угрозами в связи с текущей геополитической ситуацией – в частности, в связи с войной в Украине.
Макрон также призвал Евросоюз разработать инновационную стратегию для укрепления европейской оборонной промышленности.
Издание отмечает, что Франция с 2017 года увеличивает расходы на оборону после многих лет недофинансирования. В 2022 году военный бюджет Франции увеличился до 40,9 млрд евро, а в 2025 году планируется достичь 50 млрд евро.
- По данным SIPRI, глобальные военные расходы в 2021 году достигли рекордных показателей. Они впервые в истории превысили $2 трлн, составив $2113 млрд.
- Франция занимает в рейтинге шестое место сразу после России.
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