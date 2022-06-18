"Мы найдем способ". Шольц оптимистичен в вопросе предоставления Украине кандидатства в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 17 июня, что он смотрит с оптимизмом на будущие результаты саммита ЕС, во время которого будет приниматься решение о предоставлении Украине статуса кандидата Евросоюз. Об этом Шольц сказал в эксклюзивном интервью dpa.

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"Европа действовала в единстве, после начала российской агрессии против Украины, и мы будем продолжать это делать, поэтому я уверен, что мы найдем способ принять общее решение", — сказал он.

Канцлер ФРГ напомнил, что предоставление стране статуса кандидата в ЕС должны поддержать все государства-члены Евросоюза.

"Мы должны признать, что это единогласное голосование 27 государств-членов, и нам нужно будет найти общий подход, но я весьма оптимистичен в том, что мы сможем с этим справиться", — отметил он.

Саммит лидеров ЕС пройдет 23-24 июня.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Однако украинскому правительству еще предстоит выполнить ряд условий, прежде чем можно будет начать настоящие консультации по подготовке к членству.

Наталия Медведева

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