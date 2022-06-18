Пентагон опубликовал новый список оружия, которое США дает Украине
Администрация президента США Джо Байдена с начала его правления выделила Украине военную помощь на $6,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
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Там напомнили, что 15 июня США решили выделить новый пакет военной помощи Украине на $1 млрд. Это будет 12 поставка из запасов Пентагона с августа 2021 года.
США предоставляет Украине такую помощь:
более 1400 зенитных комплексов Stinger;
более 6500 противотанковых систем Javelin;
более 20 000 других противотанковых систем;
более 700 тактических БПЛА Switchblade;
126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;
108 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;
19 тактических машин для эвакуации техники;
РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним;
20 вертолетов Ми-17;
сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;
200 бронетранспортеров M113;
более 7000 единиц стрелкового оружия;
более 50 000 000 патронов к стрелковому оружию;
75 000 комплектов бронежилетов и касок;
121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
ракетные системы с лазерным наведением;
беспилотные воздушные системы Puma;
беспилотные корабли береговой обороны;
22 контрартиллерийских радара;
4 противоминометных радара;
4 радара воздушного наблюдения;
2 системы Harpoon береговой обороны;
противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;
тактические защищенные системы связи;
тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;
коммерческие услуги спутниковой съемки;
защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;
электронное оборудование для подавления помех;
полевое оборудование и запасные части;
финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
- 18 июня Reuters сообщило, что США приостановили план по продаже Украине боевых беспилотников Grey Eagle.
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