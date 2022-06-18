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Пентагон опубликовал новый список оружия, которое США дает Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 08:33
Пентагон опубликовал новый список оружия, которое США дает Украине - Фото
Гаубица М777 для ВСУ (фото - DoD)

Администрация президента США Джо Байдена с начала его правления выделила Украине военную помощь на $6,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Там напомнили, что 15 июня США решили выделить новый пакет военной помощи Украине на $1 млрд. Это будет 12 поставка из запасов Пентагона с августа 2021 года.

США предоставляет Украине такую помощь:

более 1400 зенитных комплексов Stinger;

более 6500 противотанковых систем Javelin;

более 20 000 других противотанковых систем;

более 700 тактических БПЛА Switchblade;

126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;

108 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;

19 тактических машин для эвакуации техники;

РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним;

20 вертолетов Ми-17;

сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;

200 бронетранспортеров M113;

более 7000 единиц стрелкового оружия;

более 50 000 000 патронов к стрелковому оружию;

75 000 комплектов бронежилетов и касок;

121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;

ракетные системы с лазерным наведением;

беспилотные воздушные системы Puma;

беспилотные корабли береговой обороны;

22 контрартиллерийских радара;

4 противоминометных радара;

4 радара воздушного наблюдения;

2 системы Harpoon береговой обороны;

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;

тактические защищенные системы связи;

тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;

коммерческие услуги спутниковой съемки;

защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;

химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;

электронное оборудование для подавления помех;

полевое оборудование и запасные части;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

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Марк Сировой
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пентагон ВСУ война оружие военная помощь
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