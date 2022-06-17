Португалия предложила Украине подготовку военных, но отправка оружия "не обсуждается"
Португалия готова обучать украинских солдат, но вопрос об отправке "дополнительных военных материалов" не обсуждается. Об этом заявила министр обороны Португалии Элена Каррейрас на встрече НАТО в Брюсселе, передает Euractiv.
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"В данный момент вопрос об отправке дополнительных военных материалов не обсуждается", — сказала Каррейрас.
Она уточнила, что официальный Лиссабон предлагает обучение бойцов ВСУ в Португалии, например, управлению танками Leopard или "техникой, которая у них есть".
Глава МО Португалии добавила, что от украинских властей пока не было "конкретного запроса" об этом, но у них может "возникнуть необходимость" в такой помощи Лиссабона.
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Она заверила, что как только будет запрос из Киева, Португалия "сразу же" начнет обучать ВСУ.
На пресс-конференции перед встречей генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса предоставят Украине современное тяжелое вооружение, но для этого необходимо обучить украинских военных его применять.
- В июне 2022 года США и их союзники обучили 60 украинских военнослужащих на HIMARS и 420 – на гаубицах M777, а также на бронетранспортерах и беспилотных авиационных системах.
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