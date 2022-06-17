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Португалия предложила Украине подготовку военных, но отправка оружия "не обсуждается"

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 10:09
Португалия предложила Украине подготовку военных, но отправка оружия
Элена Каррейрас (Фото - portugal.gov.pt)

Португалия готова обучать украинских солдат, но вопрос об отправке "дополнительных военных материалов" не обсуждается. Об этом заявила министр обороны Португалии Элена Каррейрас на встрече НАТО в Брюсселе, передает Euractiv.

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"В данный момент вопрос об отправке дополнительных военных материалов не обсуждается", — сказала Каррейрас.

Она уточнила, что официальный Лиссабон предлагает обучение бойцов ВСУ в Португалии, например, управлению танками Leopard или "техникой, которая у них есть".

Глава МО Португалии добавила, что от украинских властей пока не было "конкретного запроса" об этом, но у них может "возникнуть необходимость" в такой помощи Лиссабона.

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Она заверила, что как только будет запрос из Киева, Португалия "сразу же" начнет обучать ВСУ.

На пресс-конференции перед встречей генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса предоставят Украине современное тяжелое вооружение, но для этого необходимо обучить украинских военных его применять.

  • В июне 2022 года США и их союзники обучили 60 украинских военнослужащих на HIMARS и 420 – на гаубицах M777, а также на бронетранспортерах и беспилотных авиационных системах.

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Мария Макуха
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война йенс столтенберг танк португалия военная помощь Leopard Элена Каррейрас
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