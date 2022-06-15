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РСЗО HIMARS до конца месяца будут в Украине — американский топ-генерал

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 21:59
РСЗО HIMARS до конца месяца будут в Украине — американский топ-генерал - Фото
РСЗО M142 HIMARS (Фото - Twitter Mariusz Błaszczak)

Реактивные системы залпового огня HIMARS вместе с боеприпасами и обученным расчетом будут переброшены в Украину к концу этого месяца. Об этом на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает BBC

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Он не уточнил, о каком количестве РСЗО идет речь.

Милли также сказал, что США и их союзники обучили 60 украинских военнослужащих на HIMARS и 420 – на гаубицах M777, а также на бронетранспортерах и беспилотных авиационных системах.

Он сказал, что международное сообщество предоставило 97 000 противотанковых систем – больше, по словам генерала, чем танков в мире.

  • 2 июня в Пентагоне сообщили, что США отправили для Украины четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, и что группа украинских военных проходит обучение по обращению с ними. 
  • Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Украине нужно 100 реактивных систем залпового огня западного образца, чтобы перейти в контрнаступление и освободить захваченные Россией территории.
  • Сегодня глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания в формате "Рамштайн" сообщил, какую помощь получит Украина. В частности, по его словам, Германия передаст три РСЗО с управляемыми боеприпасами.
Вадим Ребрина
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РСЗО HIMARS Марк Милли
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