РСЗО HIMARS до конца месяца будут в Украине — американский топ-генерал

Реактивные системы залпового огня HIMARS вместе с боеприпасами и обученным расчетом будут переброшены в Украину к концу этого месяца. Об этом на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он не уточнил, о каком количестве РСЗО идет речь.

Милли также сказал, что США и их союзники обучили 60 украинских военнослужащих на HIMARS и 420 – на гаубицах M777, а также на бронетранспортерах и беспилотных авиационных системах.

Он сказал, что международное сообщество предоставило 97 000 противотанковых систем – больше, по словам генерала, чем танков в мире.

2 июня в Пентагоне сообщили, что США отправили для Украины четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, и что группа украинских военных проходит обучение по обращению с ними.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Украине нужно 100 реактивных систем залпового огня западного образца, чтобы перейти в контрнаступление и освободить захваченные Россией территории.

Сегодня глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания в формате "Рамштайн" сообщил, какую помощь получит Украина. В частности, по его словам, Германия передаст три РСЗО с управляемыми боеприпасами.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.