Санкции: Португалия не позволила Абрамовичу избавиться от дома ценой в 10 млн евро

Дом российского олигарха Романа Абрамовича в португальском курортном городе Кинта-ду-Лагу арестован в порядке применения к его владельцу санкций Евросоюза. Сообщение об этом напечатала газета Publico.

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Как сообщает издание, Абрамович пытался продать дом в Кинта-ду-Лагу стоимостью 10 млн евро за две недели до начала вторжения РФ в Украину, однако португальская банковская корпорация Caixa Geral de Depósitos сообщила полиции о планируемой сделке. После этого МИД Португалии в рамках применения санкций распорядился заморозить регистрацию собственности олигарха.

3 марта 2022 года Абрамович приезжал в Киев, видимо, пытаясь найти варианты прекращения войны и снятия санкций.

5 мая Великобритания ввела санкции в отношении Evraz plc, которую контролирует Абрамович.

7 мая сообщалось, что Абрамович под давлением санкций продал футбольный клуб Челси за 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Сергей Бережной

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