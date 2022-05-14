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Санкции: Португалия не позволила Абрамовичу избавиться от дома ценой в 10 млн евро

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 17:20
Санкции: Португалия не позволила Абрамовичу избавиться от дома ценой в 10 млн евро - Фото
Роман Абрамович (Фото - EPA)

Дом российского олигарха Романа Абрамовича в португальском курортном городе Кинта-ду-Лагу арестован в порядке применения к его владельцу санкций Евросоюза. Сообщение об этом напечатала газета Publico.

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Как сообщает издание, Абрамович пытался продать дом в Кинта-ду-Лагу стоимостью 10 млн евро за две недели до начала вторжения РФ в Украину, однако португальская банковская корпорация Caixa Geral de Depósitos сообщила полиции о планируемой сделке. После этого МИД Португалии в рамках применения санкций распорядился заморозить регистрацию собственности олигарха.

  • 3 марта 2022 года Абрамович приезжал в Киев, видимо, пытаясь найти варианты прекращения войны и снятия санкций.
  • 5 мая Великобритания ввела санкции в отношении Evraz plc, которую контролирует Абрамович.
  • 7 мая сообщалось, что Абрамович под давлением санкций продал футбольный клуб Челси за 2,5 млрд фунтов стерлингов. 
Сергей Бережной
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роман абрамович санкции евросоюза португалия
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