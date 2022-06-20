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Российским дипломатам запретили посещать парламент Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 21:39
Российским дипломатам запретили посещать парламент Великобритании - Фото
Фото: EPA

Послу России в Великобритании Андрею Келину, а также другим аккредитованым российским дипломатам запрещено посещать здание британского парламента в Вестминстере "до особого распоряжения". Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на письмо спикера палаты представителей депутатам.

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Запрет действует неофициально с начала российского вторжения в Украину, но теперь он впервые подтвержден в письменной форме.

В записке также рекомендуется 265 депутатам, которым Москва недавно запретила въезд в Россию, не посещать районы, находящиеся под "контролем или влиянием" России, включая Беларусь, Приднестровье, территории вдоль армяно-азербайджанской границы и оккупированные Крым и Донбасс.

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Вадим Ребрина
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Россия Великобритания посол
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