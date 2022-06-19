Войска Британии должны быть готовы снова воевать в Европе – новый глава армии

Войска Великобритании должны быть готовы "снова воевать в Европе" на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом заявил новый командующий британской армией генерал Патрик Сандерс, передает The Sun.

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В первом обращении к британским военнослужащим Сандерс сказал, что мир изменился с тех пор, как 24 февраля российский диктатор Владимир Путин вторгся в Украину.

Он заявил, что "сейчас крайне важно создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою". Он подчеркнул, что британские солдаты должны быть готовы "снова воевать в Европе" и победить в потенциальной Третьей мировой войне.

Генерал заявил, что "кровавая бойня Путина" в Украине потрясла основы глобальной безопасности.

"Вторжение России в Украину подчеркивает нашу основную цель – защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше", – заявил Сандерс, пообещав ускорить модернизацию британской армии.

Во время визита в Киев 17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине начать крупную учебную программу для украинских сил с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней.

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Оксана Житнюк

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