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Бунта против Путина в России ждать не стоит – разведка США

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 16:25
Бунта против Путина в России ждать не стоит – разведка США - Фото
Иллюстративное фото (Фото - EPA)

Американское разведсообщество скептически относится к предположению, что российского диктатора Владимира Путина удастся убедить прекратить войну в Украине, даже в случае резкого перелома в общественном мнении внутри России. Об этом пишет CNN.

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Сотрудники спецслужб отмечают, что Путин чувствителен к колебаниям общественного мнения, но при этом способен эффективно контролировать и подавлять протесты, и это дает ему практический иммунитет от любого массового выступления.

Представители разведок также скептически комментируют допущение, что ход войны якобы может привести к отстранению Путина от власти. Источники CNN считают это крайне маловероятным, особенно в краткосрочной перспективе.

Высокопоставленный чиновник НАТО сказал CNN, что поскольку Путин не слишком полагается на мнения даже членов своего правительства и своих советников и даже пытается сам вести тактическое руководство войсками, сложно представить, что на его решения может повлиять изменение общественного мнения.

  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что даже если Путин "внезапно" умрет, политика Москвы необязательно изменится в лучшую сторону.
Сергей Бережной
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