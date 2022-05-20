Бунта против Путина в России ждать не стоит – разведка США

Американское разведсообщество скептически относится к предположению, что российского диктатора Владимира Путина удастся убедить прекратить войну в Украине, даже в случае резкого перелома в общественном мнении внутри России. Об этом пишет CNN.

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Сотрудники спецслужб отмечают, что Путин чувствителен к колебаниям общественного мнения, но при этом способен эффективно контролировать и подавлять протесты, и это дает ему практический иммунитет от любого массового выступления.

Представители разведок также скептически комментируют допущение, что ход войны якобы может привести к отстранению Путина от власти. Источники CNN считают это крайне маловероятным, особенно в краткосрочной перспективе.

Высокопоставленный чиновник НАТО сказал CNN, что поскольку Путин не слишком полагается на мнения даже членов своего правительства и своих советников и даже пытается сам вести тактическое руководство войсками, сложно представить, что на его решения может повлиять изменение общественного мнения.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что даже если Путин "внезапно" умрет, политика Москвы необязательно изменится в лучшую сторону.

Сергей Бережной

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