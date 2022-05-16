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Путин лично принимает оперативные и тактические решения в войне против Украины – Guardian

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 23:55
Путин лично принимает оперативные и тактические решения в войне против Украины – Guardian - Фото
Владимир Путин (фото — EPA)

Британское издание The Guardian со ссылкой на источники среди западных военных сообщает, что российский диктатор Владимир Путин стал настолько лично вовлечен в войну против Украины, что принимает оперативные и тактические решения "на уровне полковника или бригадного генерала".

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Источники добавили, что Путин помогает определить передвижение оккупационных войск на Донбассе.

По словам источников, диктатор по-прежнему тесно сотрудничает с командующим ВС РФ Валерием Герасимовым.

"Мы считаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", — сообщил военный источник издания.

Guardian пишет, что никаких дополнительных подробностей, подтверждающих это заявление, нет, хотя подразумевается, что оценка личной причастности Путина основывается на разведданных.

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Вадим Ребрина
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война владимир путин валерий герасимов
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