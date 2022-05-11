В России чистят Генштаб. По предварительным данным, Герасимов де-факто смещен – Арестович
По предварительной информации советника главы ОП Алексея Арестовича, происходят смещения и перестановки в Генштабе российской армии. Его начальник Валерий Герасимов фактически отстранен. Об этом Арестович сказал в эфире канала "Фейгин Live".
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"У нас грандиозные перемены... В России смещают руководство Генштаба. Чистки, смещения и перестановки. По предварительным данным, Герасимов де-факто отстранен, де-юре еще занимает должность. Сейчас решается, давать ему время на исправление или нет. Это все нуждается в проверке, могут оставить, могут дать еще шанс", – сказал Арестович.
Также, по его информации, смещен командующий 1-й танковой армии, элитного российского соединения, "на которое была сделана основная ставка". На командующего заведено уголовное дело, "переквалификация возможна по статье о госизмене", сказал Арестович.
Кроме того, по его словам, заменили заместителя начальника Генштаба, начальника главного оперативного управления, "который отвечал за планирование и боевое применение".
Также, по информации Арестовича, поменяли командующего центральным военным округом.
Советник главы ОП отметил, что Кремль "выдал оценку своим военным".
- Сегодня ГУР Минобороны сообщало, что "пробуксовка "специальной военной операции" явилась катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета, в частности, в генеральном штабе".
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