В России чистят Генштаб. По предварительным данным, Герасимов де-факто смещен – Арестович

По предварительной информации советника главы ОП Алексея Арестовича, происходят смещения и перестановки в Генштабе российской армии. Его начальник Валерий Герасимов фактически отстранен. Об этом Арестович сказал в эфире канала "Фейгин Live".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У нас грандиозные перемены... В России смещают руководство Генштаба. Чистки, смещения и перестановки. По предварительным данным, Герасимов де-факто отстранен, де-юре еще занимает должность. Сейчас решается, давать ему время на исправление или нет. Это все нуждается в проверке, могут оставить, могут дать еще шанс", – сказал Арестович.

Также, по его информации, смещен командующий 1-й танковой армии, элитного российского соединения, "на которое была сделана основная ставка". На командующего заведено уголовное дело, "переквалификация возможна по статье о госизмене", сказал Арестович.

Кроме того, по его словам, заменили заместителя начальника Генштаба, начальника главного оперативного управления, "который отвечал за планирование и боевое применение".

Также, по информации Арестовича, поменяли командующего центральным военным округом.

Советник главы ОП отметил, что Кремль "выдал оценку своим военным".

Сегодня ГУР Минобороны сообщало, что "пробуксовка "специальной военной операции" явилась катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета, в частности, в генеральном штабе".

Читайте также: Арестович: Ленд-лиз дает Украине очень неплохой шанс нанести России военное поражение

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.