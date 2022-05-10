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Арестович: Ленд-лиз дает Украине очень неплохой шанс нанести России военное поражение

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 23:45
Арестович: Ленд-лиз дает Украине очень неплохой шанс нанести России военное поражение - Фото
Алексей Арестович (фото - Олексій Арестович, Facebook)

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что быстрое поступление помощи тяжелым вооружением в рамках американского ленд-лиза дает Украине "очень неплохой шанс" нанести России военное поражение на своей территории. Об этом он сказал в эфире канала "Фейгин Live".

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Если помощь тяжелым вооружением в рамках американского ленд-лиза придет "быстро", то шансы на удержание в направлении главного удара без дальнейшего отступления у украинской армии "крайне велики", отметил Арестович.

При этом, если помощь поступит "в товарных количествах", то тогда Украина выигрывает "несколько ключевых недель для того, чтобы успеть опередить российскую армию в ее попытке отмобилизоваться", считает он.

В этом случае, по его словам, у Украины появляется шанс на контрнаступательные действия. Где и когда это произойдет, определит главнокомандующий ВСУ, его штаб.

"Но мы можем сказать в общем, что у нас появляется очень неплохой шанс нанесения военного поражения российской армии на территории Украины. Мы видим это по ситуации под Киевом, Черниговом и Сумами, где (россияне, – ред.) потерпели поражение и отошли, мы видим это под Харьковом, где наши войска сейчас наступают, а российские войска выводятся для того, чтобы не быть окончательно разгромленными. И это мы видим там, где они сейчас видят якобы тактический успех, ценой оперативных потерь продвигаясь в Луганской и Донецкой областях..." – сказал Арестович.

По его словам, везде, где сейчас наступает российская армия, с западным оружием будет наступать украинская. "Можно представить себе медийный, политический и военный эффект от такого наступления. Мы думаем, что мы увидим его раньше, потому что чем раньше придет помощь, тем раньше мы его увидим. Вопрос может быть в неделях. А неделя по нынешним временам — это как год", – отметил советник главы ОП.

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Вадим Ребрина
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Алексей Арестович ленд-лиз
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