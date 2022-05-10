UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ближайшее время Конгресс США утвердит пакет помощи на $39,8 млрд для Украины – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 22:46
В ближайшее время Конгресс США утвердит пакет помощи на $39,8 млрд для Украины – Арахамия - Фото
Конгресс США (Фото: depositphotos.com)

Палата представителей США намерена в ближайшее время утвердить обновленный пакет помощи Украине на $39,8 млрд. Об этом сообщил глава украинской делегации на переговорах с РФ, глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По моей информации от союзников из США, Палата представителей намерена в ближайшее время утвердить обновленный пакет помощи Украине на $39,8 млрд", – написал Арахамия.

По его словам, союзники Украины не сомневаются в ее победе и готовы предоставить для этого все необходимое. Арахамия считает, что такой беспрецедентный уровень поддержки быстро изменит ситуацию на поле боя, "и наш героизм будет подкреплен передовым оборудованием и вооружением".

"Спасибо правительству и народу США за поддержку. Сегодня мы вместе боремся за ценности свободного мира и обязательно одержим победу", – написал Арахамия.

  • 28 апреля Джо Байден попросил Конгресс принять закон, который позволит выделить Киеву более $20 млрд военной помощи, а также $8,5 млрд экономической и $3 млрд гуманитарной помощи. Аналогичный закон действовал во времена Второй мировой войны, когда США помогали европейским союзникам, в частности Советскому Союзу.
  • В этот же день Палата представителей США поддержала закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Байден подписал его 9 мая.
  • Сегодня агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что демократы в Конгрессе готовы увеличить пакет помощи Украине почти на $7 млрд – в дополнение к $33 млрд, которые попросил Байден.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 