В ближайшее время Конгресс США утвердит пакет помощи на $39,8 млрд для Украины – Арахамия

Палата представителей США намерена в ближайшее время утвердить обновленный пакет помощи Украине на $39,8 млрд. Об этом сообщил глава украинской делегации на переговорах с РФ, глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

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"По моей информации от союзников из США, Палата представителей намерена в ближайшее время утвердить обновленный пакет помощи Украине на $39,8 млрд", – написал Арахамия.

По его словам, союзники Украины не сомневаются в ее победе и готовы предоставить для этого все необходимое. Арахамия считает, что такой беспрецедентный уровень поддержки быстро изменит ситуацию на поле боя, "и наш героизм будет подкреплен передовым оборудованием и вооружением".

"Спасибо правительству и народу США за поддержку. Сегодня мы вместе боремся за ценности свободного мира и обязательно одержим победу", – написал Арахамия.

28 апреля Джо Байден попросил Конгресс принять закон, который позволит выделить Киеву более $20 млрд военной помощи, а также $8,5 млрд экономической и $3 млрд гуманитарной помощи. Аналогичный закон действовал во времена Второй мировой войны, когда США помогали европейским союзникам, в частности Советскому Союзу.

В этот же день Палата представителей США поддержала закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Байден подписал его 9 мая.

Сегодня агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что демократы в Конгрессе готовы увеличить пакет помощи Украине почти на $7 млрд – в дополнение к $33 млрд, которые попросил Байден.

Вадим Ребрина

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