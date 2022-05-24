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Путин принял окончательное решение о вторжении 23 февраля около 15:00 – глава ГУР

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 10:50
Путин принял окончательное решение о вторжении 23 февраля около 15:00 – глава ГУР - Фото
Кирилл Буданов (скриншот из видео Sky News)

Финальное решение о полномасштабном вторжении в Украину российский президент Владимир Путин принял примерно за 13 часов до его начала. Об этом Украинской правде рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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"Путин принял окончательное решение о начале боевых действий около 15:00 23-го числа. До обеда 23 февраля шли еще определенные колебания, приготовления и так далее", – сказал Буданов.

По его данным, Путин принимал решение лично: "Хочу это подчеркнуть. Никто особого влияния на принятие этого решения не имел".

"Я вам больше скажу: в день начала войны он лично вывел на связь командующих всех группировок, заслушал формальный доклад о готовности к началу и формально лично дал команду на начало военной агрессии. Он – больной человек, вы должны это понимать, который очень зависим от символов, дат, символизма и тому подобное", – добавил глава ГУР.

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Когда Буданову напомнили, что он говорил о том, что Путин избрал "худший для него вариант вторжения", и попросили назвать, какие тогда "лучшие", топ-разведчик отказался: "Не нужно ему давать шанс повторить то, что он мог сделать; были гибридные способы, как это сделать".

Он уверяет, что разведка "знала точную дату", когда произойдет вторжение, и сообщила об этом Офису президента. Буданов не согласился с утверждением, что общество не готовили к войне, а наоборот, якобы успокаивали, что ее не будет: "Общество готовили к войне, и главное было не посеять панику. Именно это и было достигнуто".

На уточняющие слова, что 24 февраля паника все равно наступила, начальник ГУР ответил, что "когда в любой стране, готовится она или не готовится к войне, начинают падать бомбы, большая часть общества будет... немного удивлена, давайте так это назовем".

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Глава ГУР считает, что по плану Путина россияне должны были "не позже чем на третьи сутки захватить админздания Киева, не позднее чем на десятые – полностью уничтожить любое сопротивление".

На вопрос, почему не удалось удержать Херсонскую область, Буданов ответил, что это "вопрос открытый", который нуждается в основательном расследовании после войны.

Евгений Пилипенко
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война владимир путин разведка гур вторжение Кирилл Буданов 24 февраля
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