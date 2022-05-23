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Весной на Путина было совершено покушение – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 15:10
Весной на Путина было совершено покушение – Буданов - Фото
Владимир Путин (фото - AP Photo, Alexander Zemlianichenko)

На жизнь российского президента Владимира Путина покушались после начала полномасштабной войны РФ против Украины, утверждает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом он рассказал Украинской правде.

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По его словам, "приблизительно два месяца назад" на лидера российских оккупантов покушались "по линии, как говорят, представителей Кавказа".

"Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально было. Огласки никакой это событие не имело, но оно было", – заверил Буданов.

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Евгений Пилипенко
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